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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim saygı duymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turuna ilişkin, "Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim saygı duymalı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

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