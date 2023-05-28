MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim saygı duymalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turuna ilişkin, "Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır." dedi.
Ankara
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