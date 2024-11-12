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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayretimiz buna yöneliktir

Aynur Ekiz  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayretimiz buna yöneliktir

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir." ifadelerini kullandı.

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