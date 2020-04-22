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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.

Buket Güven   | 22.04.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Ankara

MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Devlet Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.

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