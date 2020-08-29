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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tarihsel çıkarlarımıza sırt döneceğimizi düşünenler hesap hatası içinde

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir." açıklamasında bulundu.

Sefa Şahin   | 29.08.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tarihsel çıkarlarımıza sırt döneceğimizi düşünenler hesap hatası içinde

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir." açıklamasında bulundu.

"Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır." şeklinde konuştu.

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