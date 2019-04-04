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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sandık başındaki görevlilerin maksatları deşifre edilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." dedi.

Esin Işık   | 04.04.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sandık başındaki görevlilerin maksatları deşifre edilmeli

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."

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