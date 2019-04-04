MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sandık başındaki görevlilerin maksatları deşifre edilmeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." dedi.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."
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