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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK beka sorunudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur." dedi.

07.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK beka sorunudur

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur." dedi.

"CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir."

Bahçeli, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız?" ifadesini kullandı.

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