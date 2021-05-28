MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.
Ankara
Parti genel merkezindeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanı mazeret bildirdi.
Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.