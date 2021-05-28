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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.

Buket Güven   | 28.05.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanı mazeret bildirdi.

Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

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