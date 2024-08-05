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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ortadoğu'da barış ve huzur amacıyla 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır

Oğuzhan Sarı  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ortadoğu'da barış ve huzur amacıyla 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır

Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu'da barış ve huzur amacıyla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır." dedi.

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