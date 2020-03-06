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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." dedi.

Buket Güven   | 06.03.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir." ifadelerini kullandı.

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