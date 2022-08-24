Dolar
18.16
Euro
18.04
Altın
1,749.99
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
21,544.00
BIST 100
3,087.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.

İsa Toprak   | 24.08.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Ankara

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet