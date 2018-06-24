ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz." diyerek başlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ettiklerini belirtti.

Seçimin tamamlandığını ve geçici olmayan sonuçların ortaya çıktığını dile getiren Bahçeli, "Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu demokratik oluş ve olgunluğa saygımız tam ve kesindir." diye konuştu.

Seçimlerin sükunet içerisinde yapılmış olmasının ve katılımın yüksek çıkmasının kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün itibarıyla resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM'de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır."

MHP'nin göğüslediği badireler, karşı karşıya kaldığı tertip ve tuzaklar dikkate alındığında bugün tarihi bir başarıya imza attığını ifade eden Bahçeli, "Bizi yıkmak istediler, başaramadılar. Tahrip etmek istediler, sonuç alamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, Milliyetçi Hareket'i TBMM'nin hem kilit partisi yapmış hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Türkiye'nin önü açılmıştır. Türkiye'nin geleceği aydınlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarafımız Türkiye'dir"

MHP'nin 5 yıllık zaman süresinde milletin beklentileri doğrultusunda şevk, heyecan, sabır, akıl ve muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdüreceğine işaret eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz. Tarafımız Türkiye'dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Temel önceliğimiz var olan, üst üste yığılan, günden güne tesir alanını genişleten vahim sorunların çözümüne katkı sunmak, destek vermektir. Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye'de tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız."

Bahçeli, terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselelerin milletin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi, Türkiye'nin bölgesel, küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhur İttifakı'na düşen sorumlulukların çok fazla olduğuna dikkati çekti.

"Yürekten tebrik ediyorum"

MHP'nin yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edeceğini aktaran Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görevine tekraren seçilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

MHP'ye destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen vatandaşlara şükranlarını sunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Coşkumuza gönülden katılan her dava arkadaşımı, her ülküdaşımı candan kutluyor, samimiyetle kucaklıyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Üç hilal sancağını düşürmediniz. Dilerim ki sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı. MHP daha güçlüdür, daha huzurludur, daha da yükselecektir."

Muhabir: Esin Işık, Özcan Yıldırım