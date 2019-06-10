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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 10.06.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda'yı kınayan Bahçeli, "Bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

"Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir."

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