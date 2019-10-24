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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli iş dünyası temsilcilerini kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

Aybüke İnal   | 24.10.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli iş dünyası temsilcilerini kabul etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahçeli'ye şifalar dilemek üzere ziyarette bulunduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk özel sektörü çalışanlarının, ziraatçısının, esnafının görüşlerini aktarma fırsatımız oldu." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a da taziyelerini ilettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, kendilerini kabul ettikleri için MHP'li yöneticilere teşekkür etti.

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