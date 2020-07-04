MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı.
Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.
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