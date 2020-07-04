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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.07.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. 

Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı.

Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.





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