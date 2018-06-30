MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu." dedi.

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meşhur bir düşünürün, "Korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır" dediğini belirterek, korkuya teslim olmanın gelecekten ve gelecek haklarından vazgeçmek olduğunu, korkunun yenilmemesi halinde kahramanlığın yüceltilemeyeceğini kaydetti.

Bahçeli, "Ya korkarak dağılacağız ya da kahramanca duracağız. Korkular umutlarımızı kıramaz, kötülükler hayata tutunma ve mücadele azmimizi köstekleyemez. İftiralar irademizi kundaklayamaz, ihanetler iddia ve ideallerimizi kapatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Korkaklığın ruhunda kalleşlik, korkakların duruşunda da karmaşa bulunduğunu belirten Bahçeli, hainlerin korkak olduğunu, her cani ve katilin sinsice, sinerek, sürünerek yaşadığını, insanlığın devasa tecrübe ve birikiminin de bu gerçeğe açıkça işaret ettiğini belirtti.

Bahçeli, "Yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle, sızlamayan kalpleriyle aramızda dolaşanlar zulmün çıban başlarıdır. Ve bunlar korkaktır." paylaşımında bulundu.

Ankara Polatlı'da 22 Haziran günü 8 yaşındayken kaybolan ve günlerce aranan Eylül Yağlıkara'nın bulunamadığının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Meğer Eylül'e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi? Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kastettiniz? Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek."

"Hakikaten çok üzgünüm"

"Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül'ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylüllere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?" sorusunu yönelten Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef haline gelir. Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız." açıklamasında bulundu.

"Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz"

Bahçeli, Ağrı'da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla'nın da tam 16 gündür kayıp olduğuna ve halen aramaların sonuç vermediğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor?

İsimleri Eylül olur, Leyla olur, hiç fark etmez. Onlar çocuk, onlar savunmasız, onlar masumiyetin zirvesi. İnanınız, bu gidişle başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz.

Çocuklar sürekli katlediliyorsa, sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş, sözün geçerliliği bitmiş demektir. Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken barbarların yaşama hakkı var mıdır?"

"İdam bile katiller için kurtuluştur"

İdamın bile katiller için kurtuluş olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit, gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır."

Eylül Yağlıkara'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Bahçeli, "Katil ya da katilleri lanetliyorum. Çocuk ve kadına yönelik artan şiddetin önlenmesi konusunda her sorumluluğu üstleneceğiz. Dilerim ki, Leyla da acilen ve sağ salim bulunur, ailesine kavuşur." ifadesini kullandı.