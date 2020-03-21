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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Eskisinden güçlü şekilde milli beraberliğimiz perçinlenecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir." açıklamasında bulundu.

Buket Güven   | 21.03.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Eskisinden güçlü şekilde milli beraberliğimiz perçinlenecek

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim." ifadelerini kullandı.

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