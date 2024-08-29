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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski futbolcu Mesut Özil ile görüştü.

Buğrahan Ayhan  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

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