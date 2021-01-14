MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 14, 2021
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır."
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