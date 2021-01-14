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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Esin Işık   | 14.01.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır."

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