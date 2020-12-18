MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak." dedi.
TBMM
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