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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs salgınına ilişkin, "Sağlam ve seri tedbirler alınmıştır. Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız." dedi.

Mehmet Tosun   | 07.04.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınına ilişkin, "Sağlam ve seri tedbirler alınmıştır. Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız." dedi.

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