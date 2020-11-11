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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 11.11.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz." dedi.

Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında şunları kaydetti:

"Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur."

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