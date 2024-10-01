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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır." dedi.

Kemal Karadağ  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli

TBMM

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