MHP Genel Başkanı Bahçeli: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır." dedi.
TBMM
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