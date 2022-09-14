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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu bozmaya muktedirdir, Türkiye'nin desteği tamdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 14.09.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu bozmaya muktedirdir, Türkiye'nin desteği tamdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çetelerinin, mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara giriştiğini belirterek, Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyeceğini vurguladı.

12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda, 50 Azerbaycan neferinin şehit olduğunu, çok sayıda neferin de yaralandığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde, kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.

Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir."

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