MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi ile Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurum oluşturmak soysuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
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