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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi ile Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurum oluşturmak soysuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Selma Kasap   | 30.07.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

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