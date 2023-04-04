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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Ferdi Türkten  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Ankara

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

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