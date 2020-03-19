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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Açıklanan 21 maddelik tedbir paketi çok yararlı bir gelişmedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." dedi.

Buket Güven   | 19.03.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Açıklanan 21 maddelik tedbir paketi çok yararlı bir gelişmedir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir." dedi.

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