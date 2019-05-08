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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Abdullah Gül vefasızlık yapıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Abdullah Gül, AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun." dedi.

Kubilay Çelik   | 08.05.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Abdullah Gül vefasızlık yapıyor

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim." dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter'deki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun"

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