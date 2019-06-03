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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Eşme İlçe Başkanı Yücesoy'un ayağından vurulmasına ilişkin Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

Muhammed Boztepe   | 03.06.2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."

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