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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan Biden'ın açıklamalarına tepki: Bu küstah bir açıklamadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Bu haddini aşan, küstah bir açıklamadır. Türkiye'nin iç işlerine karışmaktır." dedi.

Melike Keskin   | 16.08.2020
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan Biden'ın açıklamalarına tepki: Bu küstah bir açıklamadır

Konya

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karatay İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongreleri MHP'ye yakışır bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Mustafa Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık, 51 yıllık tarihi bir çınardır. Milliyetçi Hareket Partisi, vatana, millete, bayrağa emsalsiz sevgi ve sadakattir. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez' diyen kutlu iradedir. Davamız ezelden beri haklıydı. Hep haklı çıkmayı, hakkımızın teslim edilmesini bekledik. Sabrettik, inandık, mücadele ettik. Allah'a şükürler olsun bugün hakkımızı teslim edenler çoğaldı." diye konuştu.

Kalaycı, AK Parti iktidarıyla kurdukları ittifakla, kararlılık ve azimle millet için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisinin 51 yıldır kararlılıkla savunduğu fikir ve görüşler, bugün Türk milleti nezdinde tam karşılığını bulmuştur. Kızıl elma hedefimiz bugün Türk milletinin hedefi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarını değerlendiren Mustafa Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ne diyor? 'Muhalefeti destekleyerek iktidarı devireceklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceklerini' söylüyor. Bir defa bu haddini aşan, küstah bir açıklamadır. Türkiye’nin iç işlerine karışmaktır. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletlerinin mevcut yönetiminin görüşlerini açıklaması gerekmektedir. İkinci olarak sayın 'bidon', geçti o devirler. Bilerek 'bidon' diyorum, 'bidon kafalı'. Geçti o devirler. Eski Türkiye yok artık. Cumhur İttifakı öyle bir sistem getirdi ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, öyle eskisi gibi vesayet odakları kanalıyla, vekillerle, bakanlarla oynayarak hükümeti değiştiremezsiniz, yıkamazsınız."

Kalaycı'nın konuşmasının ardından kongrede oylamaya geçildi.

Tek adaylı seçimde 381 delegenin 222 oyunu alan Sebahattin Küçükdoğru yeniden MHP Karatay İlçe Başkanı oldu.

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