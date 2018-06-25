AYDIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, açılan sandıklar dikkate alındığında Aydın'da 57 bin 454 oy aldıklarını fakat buna yurt dışı ve gümrüklerden gelen oyların dahil olmadığını söyledi.

Aydın'dan milletvekili çıkarıp çıkarmayacakları konusunun hala netleşmediğini dile getiren Depboylu, "Ancak şunu biliyoruz ki MHP'nin bu sistemdeki yeri ve önemiyle birlikte Aydın'daki varlığını da dikkate aldığımızda o 1 milletvekilliği MHP'nin hakkıdır. Zira ittifak içerisinde sadece 217 fark görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bugün 10 avukatın tüm sandıkları incelemeye aldığını aktaran Depboylu, yasal haklarından dolayı itiraz edeceklerini söyledi.

Muhalefetin, seçim sonuçlarına ilişkin Anadolu Ajansını eleştirmesine de değinen Depboylu, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının manipüle ettiğini düşünmüyorum. Aldığı bilgileri yansıtmıştır. Neyi manipüle edecek ki. Sonuçta seçim olmuş bitmiş. Sandıkta oylar sayılıyor. Nihayetinde gerçek ortaya çıkmayacak mı? Belki de diğerlerine göre haber kaynakları daha iyidir. Süreci daha iyi yönetmiştir. Sandıktan çıkan oylar bellidir. Bir haber ajansı kullanılan oylardan sonra mevcut durumu değiştirebilecek güce sahip değildir. Ben Anadolu Ajansına haksızlık yapıldığı kanaatindeyim."

Muhabir: Ferdi Uzun