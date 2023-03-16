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Politika

MHP, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı

Seval Ocak Adıyaman  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
MHP, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı

TBMM
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