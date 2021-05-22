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Politika

MHP Belediye Başkanları toplantısı Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs'ta yapılacak

MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ferdi Türkten   | 22.05.2021
MHP Belediye Başkanları toplantısı Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs'ta yapılacak

Ankara

MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, toplantının Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.

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