MHP Belediye Başkanları toplantısı Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs'ta yapılacak
MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.
Ankara
MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, toplantının Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.