Dolar
17.84
Euro
18.27
Altın
1,725.89
ETH/USDT
1,527.50
BTC/USDT
21,918.00
BIST 100
2,551.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

MHP, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları düzenleyecek

MHP'nin, 4 Eylül'den itibaren "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları yapacağı bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.07.2022
MHP, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları düzenleyecek

Ankara

Partiden yapılan açıklamada, MHP'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı vurgulandı.

Bu kapsamda 29 Temmuz'dan itibaren "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sivas Kongresi'nin ruhuyla, Sivas ili merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecek." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

MHP, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları düzenleyecek

MHP, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları düzenleyecek