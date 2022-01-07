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Politika

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Ertuğrul Subaşı   | 07.01.2022
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Metin Aktaş

TBMM

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