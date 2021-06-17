Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Usluer partinin kuruluş amaçlarını ve hedeflerini anlattı
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Usluer, "Belli ittifaklardan medet uman değil, önce kendi öz varlığını kabul ettirmeye çalışan bir siyasal oluşumuz. Bizimle ilklerimiz, ideolojimiz doğrultusunda birlikte olacak herkese kapımız açık." dedi.
Ankara
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, AA muhabirine, partiyi 18 Mayıs'ta kurduklarını ve kuruldukları gün 41 ilde örgütlenmelerinin olduğunu hatırlattı.
Şu anda 51 ilde örgütlü duruma geldiklerini aktaran Usluer, "Aslında bu sayı 60'a çıkabilecek doğrultuda, şu anda öyle görünüyor. Örgütlendiğimiz illerin her birinin ilçelerinde üçte bir oranında örgütlüyüz." ifadesini kullandı.
İlçelerde örgütlenmenin önemli olduğuna işaret eden Usluer, şunları kaydetti:
"Temmuz ayında bir takvim doğrultusunda ilçe kongrelerimizi yapacağız. Yasal olarak da örgütlenilen illerde üçte bir oranında ilçelerde örgütlü olmak gerekiyor. Temmuz ayında ilçe, ağustosta da il kongrelerimizi yapacağız. Şu anda takvimde bir sorun görünmüyor. Eğer ilçe ve il kongrelerimizi belirlediğimiz tarihlerde gerçekleştirebilirsek 29 Ağustos'ta tüm örgütlendiğimiz illere sandık kurulacak ve üyelerin tamamının katılımı ile tüzüğümüze göre genel başkan adayı belirlenecek. Burada genel başkan adayı olmak isteyenler, aday adayları başvuruda bulunacaklar ve 29 Ağustos'ta tüm üyelerin katılımı ile aday belirlenecek. 18 Eylül'de de büyük kurultayımızı yapacağız."
"Partiyi neden kurduk?" noktasında bir tereddütlerinin olmadığını dile getiren Usluer, "Çünkü Türkiye'de bir ihtiyaç vardı." görüşünü paylaştı.
"Yeni isimler olacak"
Yeni isimlerin katılımlarının süreceğini de bildiren Usluer, "Bizim için kritik tarih 18 Eylül. Yani kurultay. Tabii ki yeni isimler olacak. Belli ittifaklardan medet uman değil, önce kendi öz varlığını kabul ettirmeye çalışan bir siyasal oluşumuz. Bizimle ilklerimiz, ideolojimiz doğrultusunda birlikte olacak herkese kapımız açık." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.