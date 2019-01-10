AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yönetim anlayışı olarak biz merkezli bir yönetim sergileyeceğiz. Şehrin yönetiminde istişare ederek karar alacağız." dedi.

Fotoğraf: AA/Aytaç Ünal

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere başkent için hazırladığı projelerini tanıttı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan proje tanıtım toplantısında konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Türkiye üzerinde dış güçlerin kurguladığı birçok oyunu bozduğunu ve bozmaya devam edeceğini söyledi.

Şehircilik yönetimine ilişkin birikimlerini aktaran Özhaseki, "Yıllarca belediye başkanlığı yapan biri olarak söylüyorum şehirler canlı organizmalardır. Onları taş ve topraklardan ibaret yapılar gibi görmek yanlış olur. Onların da bir ruhu var. Onlar bakım ve ilgi istiyor. Şehirler arasında son yıllarda kıyasıya rekabet var. Yöneticilerin değişimi takip edip, ayak uydurması lazım." ifadelerini kullandı.

Turizm açısında Ankara'nın en az turist ağırlayan başkentler arasında olduğunu belirten Özhaseki, inanç, termal, doğa ve sağlık turizmi alanlarında çalışmalar yaparak, başkenti hak ettiği noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Kararlar birlikte alınacak

Birlik ve beraberlik içerisinde bir yönetim anlayışını benimseyeceğini dile getiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehrin temsilcileri kendi aralarında birlik olmuşlarsa ve ufuklu insanlar ise bir hedef koyup oraya doğru beraber koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır. Birbirlerine düşmüşlerse hedef, ülkü birliği yok ise risk alıp o şehri ileriye taşıyıp projelere imza atmıyorlarsa o şehirlerin işi biraz zor görünüyor.

Şehirlerimizi birlik içinde yöneteceğiz. Yönetim anlayışı olarak biz merkezli bir yönetim sergileyeceğiz. AK Parti İl Başkanı benim gözümde hangi konumdaysa MHP İl Başkanı da aynı konumdadır. Şehrin yönetiminde istişare ederek karar alacağız. Yönetim de şeffaflığı göstereceğiz. İhaleleri Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 15 yıl boyunca yaptığım gibi canlı yayınlayacağım."

Cumhur İttifakı gelip geçici değil

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da açıklanan projelerin Ankaralıların sosyoekonomik gelişimine ve refah seviyelerinin yükselmesine katkı sunacağını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olması için özveriyle çalışacaklarının altını çizen Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı'nı gelip geçici, bugünden yarına birkaç belediye fazla ya da eksik almak gibi bir anlayışa indirgemiyoruz. Cumhur İttifakı'nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle FETÖ'nün, PKK'nın yörüngesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz." dedi.

Projeler kitapçığı hediye edildi

Program sonrasında MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Ankara ile ilgili yapmış olduğu projeleri içeren "Lider Ülke Türkiye Vizyonunda Başkent Ankara" kitapçığını Özhaseki'ye hediye ederek, başarılar diledi.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay da katıldı.

Muhabir: Ömer Olcay