Mehmet Özhaseki: Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Söğütözü'ndeki bir otelde Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleriyle ile bir araya geldi.
Burada konuşan Özhaseki, terör örgütünün her kesim tarafından lanetlenmesi gerektiğine ifade etti.
"Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ara sıra sözcüleri çıkıp papağan gibi 'Biz barıştan yanayız, iki taraf da silah bıraksın' diyor. İki taraf kim? Bizim Türkiye Cumhuriyeti ordusu silah mı bıraksın? Hangi devlete böyle bir şey söylenir, böyle saçmalık olabilir mi? Bu coğrafyada ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız."
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonların da devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.
Meclis'in bombalandığını, 250 vatandaşın şehit edildiğini vurgulayan Özhaseki, terör örgütüne yönelik operasyonların kripto, mahrem imamlar, ByLock kullanıcıları, ankesörlü telefon görüşmeleri gibi geniş kapsamlı olarak sürdüğünü anlattı.
Anamuhalefet partisi mensuplarının kedisine yönelik "Ankaralı değil" eleştirisine de cevap veren Özhaseki, "Kemal Bey dediki benim için 'Kayserili, Ankara'ya aday olur mu?' El insaf arkadaşlar, insanın doğduğu şehir söylenerek ayrımcılık yapılır mı? Beni doğduğum şehirden dolayı ayıplıyorsa önce kendine baksın. Tunceli’de doğmuş, CHP'nin genel başkanı, İzmir'den milletvekili olmuş. İzmir'in sokaklarını bilir mi, benim kadar bilmez. Sonra seni İstanbul'a aday koymuşlar, İstanbul'u bilir misin, onu da bilmez. Ya ne biçim iştir bu anlayamadım. Önce aynaya bir bak sen." diye konuştu.
"Projelerimizi uçak hızıyla yapacağız"
Özhaseki, Ankara'nın Keçiören ilçesinde MHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Alparslan Doğan'ın seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın projesi olmadığını ifade eden Özhaseki, "Ne yapacaksın 5 sene boyunca? Slogan şöyle, 'Yavaş yavaş.' Yani acele etme. Bizim ilçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla. Bunları yapmaya gücümüz yeter ancak karşı taraftan ne yazık ki proje görmüş değiliz." diye konuştu.
CHP’ye açtığı davaları kazandığına işaret eden Özhaseki, tazminatlarla Ankara'da döner dağıttığını hatırlattı.
Özhaseki, "Dün de bunların özel gazetesinden 10 bin lira daha geldi. Bununla da Ankaralılara döner dağıtacağım." diye konuştu.
"PKK'nın partisi CHP'yi destekliyor"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da "Özhaseki, Ankara'yı Ankara'da en iyi bilen 3 kişiden biridir. Niye 3 kişiden biridir, çünkü Özhaseki bakanlığı döneminde Ankara’nın 100 binlik planlarını yaptırmıştır. Bu şehir nereye gidecek, konut nerede, ticaret nerede olacak planlarını yaptırmıştır." ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nda yer alan partileri eleştiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Listeler kesinleşti, PKK'nın partisi 11 büyük şehirle birlikte Ankara'da seçime girmiyor. Bunun anlamı PKK'nın partisi CHP'yi destekliyor 11 ilde ve Ankara’da. Neden? Allah rızası için mi, CHP'yi çok sevdikleri için mi destekliyor? Hayır. Geçen İçişleri Bakanımız açıkladı, 300 tane belediye meclis üyesi PKK'nın partisinden CHP'nin de yandaşlarının listesine yazılmış. CHP büyük şehirleri aldığında karşımıza PKK'lı belediye bakan yardımcıları, PKK'lı amirler, müdürler çıkacak."
Açılışa, Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile partililer katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.