AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İnşallah bizim beraberliğimiz sonuna kadar, iyi niyetle devam eder. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin." dedi.

Fotoğraf: AA/Ali Balıkçı

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığına ziyarette bulunarak, partililerle sohbet etti.

Türkiye üzerinde dış güçlerin birçok oyunu kurguladığını belirten Özhaseki, "Hepsinin temelinde görebileceğimiz şeyler bunların besleyenleri, para verenleri ve istihbarat sağlayanları aynı amaçları da aynı, istiyorlar ki Türkiye'yi bölüp parçalasınlar, perişan etsinler, Orta Anadolu'ya mahkum etsinler, küçülsün bu Türkiye, şimdiki gibi güçlü olmasın ve etrafına ışık saçmasın." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti oluşturulmak istendiğini vurgulayarak, "O terör devleti bize komşu olsun, her türlü bela ve fitne oradan gelsin. Böyle çok net bir senaryo var ortada. Bu senaryo karşısında arkadaşlar, genel seçimlerdeki milletvekilliği sayısı ile şimdi belediye başkanlığı sayısının filan hiç hükmü yok." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile gerçekleştirdikleri Cumhur İttifakı görüşmelerine de değinen Özhaseki, "2-3 aydır beraber sohbet ediyoruz. Tek tek haritaları önümüze sererek şehirleri gözden geçiriyoruz. 'Ya üç tane senin olsun beş tane benim olsun' diye bir derdimiz yok." dedi.

Özhaseki, "İnşallah bizim beraberliğimiz sonuna kadar, iyi niyetle devam eder. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin, huzurumuz bozulmasın." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar da 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın ve devletin bekası için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla hazırlıklarını yaptıklarını ve her türlü çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar'ın ev sahipliğindeki tanıtım toplantısına, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve partililer katıldı.

"Recep Tayyip Erdoğan askeri vesayeti bitirdi"

Özhaseki, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti hükümetleri döneminde hizmet etme noktasında birçok alanda başarılı olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Aklınıza hangi alan geliyorsa başarılıyız. Bütün AK Partili kardeşlerim başını dik tutabilir, alnı açık vaziyette hükümetimizin yaptığı her işi savunabilir. Biz ulaşımda, sağlıkta, enerjide, ekonomide ve her alanda başarılı olduk." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'de geçmiş dönemler de vesayet rejimlerinin yaşandığını belirterek, "Bunun canına okuyacak bir yiğit yoktu memlekette, şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan geldi ve askeri vesayeti bitirdi, yerle bir etti." ifadesini kullandı.

Başkente yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Allah izin verirse yüzlerce projeyi iş başına geldikten sonra hepsini tek tek gerçekleştiririz. Ne söz verdiysek yaparız." şeklinde konuştu.

Özhaseki, programda bir vatandaşın "Çankaya'ya teleferik istiyoruz" çağrısına, "İstediğin en kolayı, ondan kolay ne var." yanıtını verdi.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ile partililer katıldı.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay