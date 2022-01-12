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Politika

Meclis'ten Kazakistan'a destek açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi.

Sinan Uslu, İsmail Çimen   | 12.01.2022
Meclis'ten Kazakistan'a destek açıklaması

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti tarafından, Kazakistan'a destek mesajı yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda okunan ortak açıklamada, kardeş Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmelerin endişeyle takip edildiği bildirildi.

Kazakistan'ın istikrar ve huzurunun, Türkiye'nin barış ve huzuru kadar önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan'ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın, bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."


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