Meclise ziyaretçi yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı
TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
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