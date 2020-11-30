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Politika

Meclise ziyaretçi yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı

TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Aynur Ekiz   | 30.11.2020
Meclise ziyaretçi yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.


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