Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,667.40
BTC/USDT
23,368.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Sinan Uslu   | 05.02.2023
Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

TBMM

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 7 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanların; 9 Eylül 1999'da ve bu tarihten sonra çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihlerini 8 Eylül 1999 ve öncesi tarih olacak şekilde geriye götürenlerin, mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Borç yapılandırma paketi

Genel Kurul daha sonra, kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni gündemine alacak.

Teklifle, vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

Düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun salı günkü toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün çalışmaları hakkında sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı
Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması: 'Kademeli prim sistemi getirildiği' şeklindeki söylem yalan

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira

EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bakan Nebati: Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok

Bakan Nebati: Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet