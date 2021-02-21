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Politika

Meclis bu hafta down sendromlu ve otizmli bireylerin sorunlarını ele alacak

Meclis, bu hafta, down sendromlu ve otizmli bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporlarını ele alacak.

Ali Kemal Akan   | 21.02.2021
Meclis bu hafta down sendromlu ve otizmli bireylerin sorunlarını ele alacak

TBMM

TBMM Genel Kurulu, 23 Şubat Salı günü toplanarak, araştırma komisyonlarının raporlarının görüşmelerine devam edecek.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar, Genel Kurul gündeminde yer alıyor.

Uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri müzakere edilecek

Ayrıca bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri de Genel Kurulda müzakere edilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi yapılacak.

CumhurbaşkanI Erdoğan milletvekillerine hitap edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

KİT Komisyonu, denetimlerini bu haftada da sürdürecek. Komisyonun bu haftaki gündeminde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğünün sunumları yer alacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, 24 Şubat Çarşamba günü toplanarak, kamu denetçilerinin 2020 yıllık raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili sunumlarını dinleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kapsamındaki Çocuk Hakları Alt Komisyonunun perşembe günkü toplantısında, çocuk işçiliği ile alakalı kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar görüşülecek.

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