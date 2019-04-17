Maltepe'deki birleştirme tutanakları İl Seçim Kuruluna ulaştı
Maltepe'deki seçim sonuçları sayımına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul Adliyesindeki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına ulaştırıldı.
İstanbul
Maltepe'de, 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı.
İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için çalışmalara başladı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan ıslak imzalı birleştirme tutanakları, güvenlik önlemi altında İstanbul Adliyesindeki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına ulaştırıldı.
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