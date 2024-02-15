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Bursa’nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu mevkiinde Sahil Güvenlik botlarının batan "BATUHAN A" isimli kargo gemisine ait mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Politika

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Bizim için doğalgaz tedariği Türkiye'siz mümkün değildir

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Bizim için doğalgaz tedariği Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye bu konuda en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Büşranur Koca  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Bizim için doğalgaz tedariği Türkiye'siz mümkün değildir

Ankara

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek, Avrupa'yı kaybedeceğiz, biz bunu istemiyoruz" ifadesini kullanan Szijjarto, bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini aktardı.

Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

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