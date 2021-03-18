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Politika

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Sinan Uslu   | 18.03.2021
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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