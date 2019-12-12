Kurulacak yeni partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi
Eski Milletvekili Üstün, kurulacak yeni partinin dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Ankara
Yeni kurulacak partinin kurucular kurulu listesinde yer alan Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ve beraberindeki partililer ile İçişleri Bakanlığı binasına geldi.
Yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim eden Üstün ve partililer, yaklaşık 2,5 saat içeride kaldı.
Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parti kuruluş dilekçesini teslim ettiklerini söyledi.
"Kurucuların tek tek siyasi parti üyeliği sorgulanıyor"
Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurucular kurulu listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partide üyeliğinin olmaması gerektiğini anlatan Üstün, bu konunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sorularak tespit edildiğini belirtti.
Üstün, listenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Kurucuların tek tek siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus, kurucu üyelerin kuruculuklarına engel herhangi bir sabıka kaydı olmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığının Hukuk Müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazla ama artık eli kulağında aldığımız bilgilere göre. Alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak. Yarın saat 10.00'da Bilkent Otel'de partimizin adı, kurucular kurulu, amblemi ve programının tanıtımı olacak. 150 civarında bir kurucular kurulu üyesi var."
"Partimizin kuruluşu gerçekleşti"
Ayhan Sefer Üstün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni partiye ait başvuru işlemlerinin İçişleri Bakanlığında sonuçlanmasının ardından açıklama yaptı."Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve parti tüzel kişilik kazandı. Vatana, millete hayırlı olsun." diyen Üstün, Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdıklarını ifade etti.
Partilerinin yeni bir alternatif olarak doğduğunu belirten Üstün, "Bundan sonrası Allah'ın takdiri, milletimizin desteği. Partimizin örgütlenme çalışmaları hızla sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
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