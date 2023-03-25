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Politika

Kurtulmuş: Kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar Türkiye'den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kurtulmuş: Kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar Türkiye'den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar istikbal İslam'ındır."

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