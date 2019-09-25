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Politika

Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

Sefa Şahin   | 25.09.2019
Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü.

Kurtulmuş, Satterfield ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Burada konuşan Kurtulmuş, Satterfield ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Satterfield'in göreve yeni başladığını anımsatarak, "Bugün kendileriyle yapacağımız görüşmede Türkiye'ye, bölgemize ve muhtemelen ikili ilişkilere ait görüşlerimizi paylaşma imkanını bulacağız." diye konuştu.

Satterfield'e yeni görevi dolayısıyla başarılar dileyen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinde buradaki çalışmalara katkıda bulunur. Biz de Türkiye'nin tezlerinin daha iyi anlaşılması için görüşlerimizi zannediyorum bugün bir kere daha paylaşma imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

"AK Parti ile uzun ve sürdürülebilir ilişkiler umuyoruz"

Satterfield ise kabulden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Tanıtma buluşmaları kapsamında Ankara'da ve AK Parti'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Satterfield, "AK Parti ve Türkiye'nin dinamik demokrasisinin diğer katılımcılarıyla uzun ve sürdürülebilir ilişkiler umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette, ABD Dışişleri Bakanı Güney Avrupa İlişkileri Direktörü Maria Olson ve Siyasi Müsteşar Marcos Mandojana yer aldı.

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