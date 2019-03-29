'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa oy atmayın'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Allah, bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı'nda düzenlenen "Kanaat önderleri buluşması" programına katıldı.
Şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin ufuklarıyla ve bilgileriyle doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Eğer yerel yöneticiler akıllı ve ufuk sahibi insanlarsa, şehri nereye taşıyacaklarını biliyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır." dedi.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini ve "mağdur" rolüne soyunduğunu belirten Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.
Mehmet Özhaseki, bakanlığı döneminde gönüllü olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışma yaptığına işaret ederek, "Gariban insanların evini barkını adeta yıktılar, yaktılar. Mazlum Kürt kardeşlerim bir yıl boyunca dışarıda, çadırlarda yattılar. Cumhurbaşkanımıza 'en hızlı ben yaparım' dedim ve o bölgenin koordinatörü oldum. Bir sene içerisinde 30 bin civarında ev yaptım, 70 bin evin ise hasarını giderdim." diye konuştu.
Türkiye'de bir beka sorunu bulunduğuna işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:
"Bir grup Güneydoğu'da çıkıyor, paçavrasını asıyor. Devlet ilan ediyor. Ne yapalım bunları seyredelim mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını tanıyacaklarına yönelik açıklama yapıyor. Bu Doğu ve Güneydoğu'da federasyonu ya da bağımsız bir yapıyı tanımak anlamına gelir. Ellerine silah almış, çukurlar kazmış, 'buraya devlet giremez' diyen çapulcular yok muydu? Bunlar bağımsız bir devlet peşinde değiller mi? Terör örgütünün siyasi temsilcilerinin 'Kürdistan' diye bağırdıkları bir ortamda bunları görmemezlikten mi gelelim? Ben CHP'li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti'de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın."
Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.
"CHP'li seçmen isyanlarda"
Özhaseki, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı bir program sonrasında da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ankara'yı kaybettik' bunu söyleyen arkadaş kim? CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı bakın bu arkadaş dışarıda duyuyorum. Namuslu şerefli bir tüccar. Bu arkadaş, hakkında hep iyi şeyler duydum şimdiye kadar. Bu arkadaş diyor ki 'Böyle pis bir olay var. Bir cümle CHP olarak savunamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bu aday da 'karşı taraf kirli' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor. 'Karşı taraf kirli olabilir de bu senin temizliğini göstermiyor. Sen de kendini anlat kardeşim. Bizi de zor durumda bırakma' diyor. CHP'li seçmen isyanlarda. 'Ya nasıl olur ki biz Atatürk'ün mirasçısı olan bir partiyiz. İçimizden çağdaş, sosyal demokrat bir aday koyamadık. Kirli, pis işlere bulaşmış ve pis işler yaptığı da Yargıtay tarafından tescillenmiş bir adayla seçime gidiyoruz. Biz bu adama oy vermek zorunda mıyız kardeşim?' diyor.
Bunu en son olarak da CHP’nin en üst düzeyde yetkililer dillendiriyor. Fakat karşı tarafta yine numara devam ediyor. 'Biz çok öndeydik, seçimi alıyorduk bak o yüzden bize bu iftirayı ettiler.' Ya yapma Allah aşkına. Aday olduktan sonra ortaya çıkmış davalar ve itilaflar değil bunlar açılan 30 tane dava var. Dolandırıcılık, sahtecilik, karşılıklı yüz kızartıcı suçlar bunların hepsi aday ilan edilmeden önce ortaya çıkan suçlar. Yani sen aday olduktan sonra seni sıkıştırmak için rakiplerin, ortaya çıkarmadı ki yalan söyleyip durma ya ayıptır bunlara cevap verecek bir tek adam sensin. Sen şu mağdur edasını artık bırak. Bunu en üst düzeyde CHP yetkilileri dillendiriyor. Bu sorudan kimse kaçarak kendini kurtaramaz."
"Ne yazık ki söyleyemedikleri ortak yerinde duramıyor"
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlere ilişkin twitter üzerinden yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Özhaseki, şu karşılığı verdi:
"Seçim stratejilerini açıkladılar zaten. Sezai Temelli şöyle söylüyor; 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Aynı zamanda batı da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz.' Selahattin Demirtaş'ın stratejisi de bu. İnsan doğrusu duyduğu zaman bile irkiliyor. Bu ülkenin bir tane adı var o da Türkiye. En ücra köşesine kadar adı Türkiye.
Ne yazık ki söyleyemedikleri ortak yerinde duramıyor. 'Kürdistan' diye tarif ettiği kendilerine göre bir bölgeyi durmadan millete dayatmaya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ankara'daki seçmenlerimize sesleniyorum. CHP seçmenine sesleniyorum. Bunları içlerine sindiriliyorlar mı? Kürdistan diye bölgeyi kabul ediyorlar mı? İyi Parti'de 'milliyetçiyim' diyen kardeşlerime sesleniyorum. Kürdistan diye bir bölgeyi kabul ediyorlar mı? Onlarla aynı sandıkta buluşmayı vicdanlarına, içlerine sindirebiliyorlar mı?
Oradaki PKK'nın, eli kanlı örgütün siyasi ayağının HDP olduğunu tüm Türkiye biliyor. İstedikleri kadar saklasınlar. Keşke onlar terörle aralarına mesafe koysalar. 'PKK lanet bir örgüttür. Evlatlarımızı katleden bir örgüttür. Bizim bunlarla ilgimiz yok' deseler. Demiyorlar ki hiçbir gün."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.