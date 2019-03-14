Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İstanbul'a kadar gelen yolculara Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müzeye ilişkin, "İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." dedi.
İstanbul
Çağlayan'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu eşlik etti.
Çuhadaroğlu, Bakan Ersoy'a müzede bulunan Selçuklu dönemi, İstanbul'un fethi, 1. ve 2. Dünya savaşlarına ait tarihi eserlerin yanı sıra film, sahne ve karakterlerinin canlandırıldığı bölümlere ilişkin de bilgi verdi.
Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, müzenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Selçuklu'dan, Osmanlı ve Türkiye'ye savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği, sadece bizimle de değil dünyayla ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok ilginç, çok merak uyandıracak bir sergi olmuş." diye konuştu.
Yurt dışından aldıkları davetler için böyle bir müzeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ersoy, "Yurt dışındaki sergi ihtiyacı için de tamamlayıcı bir nitelik taşıyor bu sergi. Nejat Bey ile de bu konuda görüştük, inşallah bu eserlerin sadece burada değil, yurt dışında da Türkiye adına sergilenmesinin çalışmasını yapacağız." bilgisini verdi.
İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müze
Bir soru üzerine Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda açılması planlanan müzeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz." dedi.
Bu müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek bir müze olacağını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Amacımız ilk etapta transit birimdeki yolcuları kazanmak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye giriş yapan her 3 turistten 1 tanesi İstanbul Havalimanından giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı, bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor, transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara, bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz, bir dahaki sene veya bir dahaki tatil programlarını Türkiye'ye yaparlar diye düşünüyoruz."
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım açısından müzenin iyi bir fırsat olduğunu, bunun için İstanbul Havalimanı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Transit yolcuların sonraki seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmeleri için yapılacak müzenin önemine dikkati çeken Ersoy, "Amacımız orada sadece belli bir kültürü değil, Türkiye'nin geneline hitap eden, genelini tanıtan, anlatan bir müzeyi hayata geçirmek. Sadece İstanbul'u değil, Anadolu'nun yayılmış kültürlerini anlatan bir müze yapacağız." dedi.
Ersoy, Sinema Müzesini ve Artweeks Akaretler etkinliğini gezdi
Bakan Ersoy, Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nda kurulacak Sinama Müzesi'ni ve "Artweeks @Akaretler" etkinliğindeki sergileri ziyaret etti.
Sinema Müzesi için pasajın bulunduğu binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, restorasyon çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Kendi mülkiyetimizde olan binaları, amacına uygun bir şekilde restore edip kültür ve sanat için kullanılmasını sağlayacağız. Bizim birinci amacımız bu."
"İstanbul'a ve Türkiye'ye keyifli bir müze hediye edeceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise "Türkiye'nin belki de bu alandaki ilk ve en önemli müzesi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.
Sinema Müzesi olarak restore edilen 4 katlı tarihi yapının belleği olan bir bina olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yaşayan, eğlendiren, ağırlayan müze konsepti çerçevesinde bu müzeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.
Yılmaz, binada genç sinemacılar için ortak çalışma alanı, teras katında bir açık hava sineması, sergi alanları ve kütüphanenin de yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türk sineması tarihine ışık tutacak son derece önemli materyaller bu binada sergileniyor olacak. Sinema sektöründen arkadaşlarımız da bize bu konuda destek veriyorlar. İstanbul'a ve Türkiye'ye bu konseptte keyifli bir müze hediye ediyor olacağız."
Bakanlığa tahsisi gerçekleştirilen Atlas Pasajı'ndaki bölümlerin, aslında uygun olarak restore edildiği çalışmayla, 1870'li yıllarda yaptırılan yapıdaki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ile sanat, kültür ve turizme katkı sağlanması amaçlanıyor.
Bakan Ersoy, "Artweeks @Akaretler" etkinliğini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunda yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiği "Artweeks @Akaretler" etkinliğini ziyaret etti.
Farklı binalarda "Modern", "Nasıl Söylesem" gibi temalarla sergilenen eserleri inceleyen Ersoy, sergilerin küratör ve sanatçılarından eserlere ilişkin bilgi aldı.
Etkinlikte ayrıca "Ortak Manzarada Buluşma", "The Empire Project", "Merdiven Art Space", "New", "ArtSümer" ve "Fotoğrafın Doğası" gibi başlıklarla çok sayıda eser ve koleksiyon sergileniyor.
Sergilerde, Ahmet Elhan, Ansen, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Burhan Kum, Ekin Saçlıoğlu, Ekrem Yalçındağ, Kemal Seyhan, Mustafa Horasan, Nuri Kuzucan, Rasim Aksan, Sinan Logie, Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yürükoğlu, Basim Magdy, Merve Çanakçı, Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.